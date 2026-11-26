Один из самых известных долгостроев Петропавловска-Камчатского — новое здание театра кукол — рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2027 году. Завершение строительства потребовало корректировки проекта и устранения многочисленных нарушений, сообщил губернатор Владимир Солодов в ходе прямого эфира 26 ноября.

По словам главы региона, серьёзные недостатки, допущенные на предыдущих этапах строительства, потребовали перепроектирования объекта. Кроме того, нарушения стали основанием для возбуждения уголовных дел в отношении ряда должностных лиц.

«Сейчас необходимо устранить замечания и исправить последствия халатности, которая была допущена при строительстве. Рассчитываю, что в следующем году театр заработает», — заявил Владимир Солодов.

Строительство нового здания театра кукол на проспекте Циолковского началось ещё в 2014 году. За это время неоднократно менялись подрядчики и переносились сроки сдачи объекта. Ранее краевые власти рассчитывали завершить строительство до конца 2026 года.

Очередной скандал вокруг долгостроя разгорелся буквально несколько дней назад. Арбитражный суд Камчатского края подтвердил законность штрафа застройщику, который допустил отступление от проектной документации при возведении противопожарной стены.