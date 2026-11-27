Сегодня, 27 ноября, ушел из жизни Игорь Терентьевич Вариченко – председатель правления Петропавловск-Камчатского городского совета ветеранов войны и труда, участник специальной военной операции.

Он был другом редакции "АиФ Камчатка".

Казалось бы, совсем недавно мы с ним общались.

И удивлялись, шестой десяток, а он в третий раз три года назад собирались отправиться на СВО. Возраст – это не про Вариченко.

«Лишь бы добро дали», - говорил.

Ему совесть не позволяла не пойти.

«Ну как я не пойду? Я много лет возглавляю совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил. Я столько лет работаю с подрастающим поколением, рассказываю им о патриотизме, подвиге, служении Родине. Я из того поколения, когда помню своего деда еще относительно крепким и здоровым, он воевал»

Вариченко был тяжело ранен: начались госпитали, трудная и долгая реабилитация. Но не хочу об этом. Этот человек– кремень, вот это я точно знаю.

Мало кто знает, что Игорь – инициатор и организатор «Бессмертного полка» на Камчатке. Он начинал это дело, когда в некоторых центральных регионах уже проводили акцию. Впервые увидел кадры, перехватило дыхание, решил, не задумываясь: это должно быть у нас.

Было очень непросто. Но он не отступился, на свои деньги изготавливал портреты с бойцами. И в первый «Бессмертный полк» 14 лет назад по улицам, по центральной площади Петропавловска с фотографиями родственников-героев прошли 400 человек.

А еще Игорь Варичекно возглавлял в регионе российское поисковое движение. На его счету не один найденный пропавший без вести еще во время Великой Отечественной войны герой.