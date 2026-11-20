Петропавловск-Камчатский, 20 ноября - АиФ-Камчатка. На побережье Алеутского округа возможно подтопление пирса и прибрежных участков.

По данным УГМС, днём 21 ноября на тихоокеанском побережье полуострова в районе села Никольского ожидается подтопление пирса и прибрежных участков. Высота волн в акватории возле берега при этом будет составлять 5-6 метров.

Краевое упревление МЧС рекомендует местным жителям не выходить и не выезжать на прибрежную зону, родителям – внимательно следить за местонахождением своих детей.