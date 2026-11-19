Петропавловск-Камчатский, 20 ноября - АиФ-Камчатка. В Елизово крупное дерево упало на припаркованный легковой автомобиль.

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Инцидент произошёл возле торгового центра. Автомобиль получил серьёзные повреждения.

Напомним, Камчатка находится во власти циклона. По данным синоптиков, в Елизовском округе, Петропавловске и Усть-Большерецком округе порывы восточного ветра достигают 22 метров в секунду. В краевой столице такде зафиксированы обрывы проводов, в некоторых районах ветер накренил световые опоры.

Спасатели рекомендуют жителям, находящимся на улице, держаться подальше от рекламных конструкций, деревьев и временных сооружений, которые могут быть повреждены сильным ветром.