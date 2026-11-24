Житель Камчатки может остаться без собственного автомобиля после того, как согласился предоставить его в залог по чужому кредиту. Заёмщица не выполнила обязательства перед банком, сообщает объединённая пресс-служба судов края.

Женщина оформила кредит на 600 тысяч рублей, а обеспечением возврата денег стала машина другого человека. Владелец автомобиля добровольно согласился передать своё имущество в залог, хотя сам кредит не получал.

Заёмщица перестала погашать задолженность, после чего банк потребовал взыскать долг и обратить взыскание на заложенное имущество. В результате под угрозой оказался автомобиль мужчины, который помог женщине получить кредит.

Судебное разбирательство закончилось решением о реализации заложенной машины. Деньги от её продажи направят на погашение задолженности перед кредитной организацией.