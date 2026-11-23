Камчатские учёные впервые обнаружили на полуострове повилику европейскую — опасное растение-паразит, способное уничтожать сельскохозяйственные культуры. При сильном распространении таких сорняков потери урожая могут достигать 30–50% и более, сообщили исследователи.

Повилика выглядит необычно: у неё нет зелёных листьев, а тонкие красноватые стебли напоминают спутанные нити. Они обвивают другие растения, присасываются к ним и вытягивают воду и питательные вещества. Паразит поражает клевер, люцерну, картофель, бобовые, овощные культуры и ягодные кустарники. Постепенно растения истощаются, перестают нормально развиваться и могут погибнуть.

Учёные предполагают, что опасный сорняк попал на Камчатку вместе с семенами многолетних трав, которыми раньше засевали сельскохозяйственные земли. Особенно благоприятные условия для его распространения возникают на заброшенных полях. Во второй половине лета повилика образует множество мелких семян, которые осыпаются в почву и способны сохранять всхожесть годами.

Пока обнаруженный на полуострове очаг занимает небольшую площадь, поэтому распространение паразита ещё можно остановить. Руководитель исследовательской лаборатории Дарья Паничева подчеркнула, что уничтожать сорняк необходимо до созревания семян. Если повилика доберётся до действующих сельскохозяйственных угодий, борьба с ней потребует значительно больше усилий и средств.