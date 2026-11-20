Камчатская компания «Океанрыбфлот» выступила с официальным заявлением после гибели 25-летнего моряка Игоря Доценко в Китае. В организации выразили соболезнования семье погибшего и сообщили о готовности помочь с возвращением его тела на родину.

«Руководство и коллектив компании выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Наш судовой агент в КНР находится в постоянном контакте с семьей и оказывает всю необходимую организационную помощь на месте», — говорится в заявлении АО «Океанрыбфлот».

В компании подчеркнули, что трагедия произошла на берегу, когда моряк не находился на работе. Сейчас обстоятельства его гибели выясняют китайские правоохранительные органы.

«Инцидент произошел на берегу, за пределами судна и вне рабочего времени. Материалы с береговых камер видеонаблюдения находятся в распоряжении компетентных органов КНР, которые проводят официальную проверку», — пояснили в компании.

Представители «Океанрыбфлота» отметили, что не могут делать выводы о причинах смерти моряка до завершения проверки. За официальными комментариями по этому вопросу они рекомендовали обращаться в уполномоченные ведомства Китая.

Отдельно компания прокомментировала вопрос возвращения тела погибшего в Россию. Ранее родственники Игоря сообщали о сборе средств для его транспортировки.

В «Океанрыбфлоте» заявили, что решение о порядке и сроках возвращения тела принимают члены семьи. При этом организация готова взять на себя часть связанных с этим расходов.

«Компания готова полностью оплатить супруге моряка перелет в Китай и обратно для прохождения всех необходимых процедур. Также мы обеспечиваем сопровождение силами нашего судового агента и готовы организовать доставку тела во Владивосток сразу после получения официального согласия от семьи моряка», — сообщили в организации.

Кроме того, в компании призвали СМИ и авторов Telegram-каналов не распространять непроверенную информацию о произошедшем.

«Считаем недопустимыми попытки отдельных медиа и телеграм-каналов спекулировать на трагедии и распространять неподтвержденные слухи и голословные обвинения до завершения официального расследования», — подчеркнули представители «Океанрыбфлота».

Напомним, 25-летний Игорь Доценко работал на рыболовецком судне «Мыс Олюторский». 8 ноября в китайском городе Чжоушань он сошёл на берег, чтобы встретиться с другом.

Позднее моряк отправился обратно к судну на такси, однако паромная переправа уже была закрыта. По словам супруги Виктории, Игорь решил идти пешком. Некоторое время он оставался на связи, после чего перестал отвечать на звонки.

Родственники обратились за помощью в полицию Китая и российское консульство. Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что тело пропавшего моряка обнаружили в воде.

У Игоря остались жена и годовалый сын.

Причина смерти молодого человека пока официально не установлена. Проверка китайских правоохранительных органов продолжается.