Обувь – это то, без чего мы уже не мыслим повседневной жизни. История этого изделия начинается примерно с верхнего палеолита. Пинетки, сандали, лапти, ботинки, туфли, сапоги…. Проверьте, много ли вы знаете об обуви?
Обувь – это то, без чего мы уже не мыслим повседневной жизни. История этого изделия начинается примерно с верхнего палеолита. Пинетки, сандали, лапти, ботинки, туфли, сапоги…. Проверьте, много ли вы знаете об обуви?
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