Петропавловск-Камчатский, 19 ноября - АиФ-Камчатка. В администрации Петропавловска-Камчатского прошла коммунальная планёрка с представителями управляющих компаний и ТСЖ, на которой обсудили зимнее содержание придомовых территорий.

«Разговор получился непростой, учитывая прошлую снежную зиму, когда ряд управляющих компаний просто самоустранились от исполнения своих прямых обязанностей, а именно: своевременной расчистки дворов и контейнерных площадок от снега, а крыш и козырьков подъездов – от наледи. Итог все мы помним, поэтому с весны обсуждаем все проблемные вопросы, повторения кризисных ситуаций не должно быть», – заявил глава краевой стлицы Андрей Воровский.

Он подчеркнул, что мэрия провела большую работу по приведению в соответствие организации снегоочистки.

«Более 500 придомовых проездов были исключены из перечня территорий, обслуживаемых муниципальными подрядчиками. Работа продолжается. Пока оставляем только проезды к объектам социальной сферы и к расселённым домам по понятным причинам», – рассказал мэр.

Он напомнил, что содержание придомовых территорий – это обязанность УК и ТСЖ, она закрплена ст. 36 Жилищного кодекса России. Поэтому там, где по каким-либо причинам ещё не проведены собрания с жильцами по выбору способа механизированной расчистки дворов, необходимо сделать это в ближайшие дни.

Первый ощутимый циклон придёт в краевую столицу в выходные. Власти готовятся к не менее снежной зиме, чем прошлая.

«В этой связи каждый должен чётко понимать свои обязанности и уровень ответственности за их неисполнение. Контрольное управление проверит исполнение обязательств», – подчеркнул Андрей Воровский.