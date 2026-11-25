Проект по организации регулярного морского сообщения между Петропавловском-Камчатским и Северо-Курильском вошёл в тройку лучших региональных транспортных проектов России по итогам национальной премии «Формула движения — 2026». За два года теплоход «Анатолий Чернеев» выполнил 134 рейса и перевёз более семи тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба правительства края.

Регулярное морское сообщение с островом Парамушир наладили в сентябре 2024 года. За это время судно также перевезло более 400 контейнеров, 550 автомобилей и 2,2 тысячи тонн грузов. Летом теплоход выполняет два рейса в неделю, зимой — один.

Особое значение маршрут имеет для снабжения Северо-Курильска свежими продуктами. На борту предусмотрены специальные рефрижераторные контейнеры, позволяющие перевозить овощи и фрукты даже в сильные морозы. Помимо продовольствия, на остров регулярно доставляют строительные материалы, технику и почтовые отправления.

Само путешествие между Камчаткой и Северными Курилами занимает около 19 часов. Для пассажиров оборудованы комфортабельные каюты с душем, столовая, комната отдыха с детской игровой зоной, тренажёрный зал, бассейн и сауна.

Грузопассажирское судно «Анатолий Чернеев» построили по поручению президента России в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Теплоход прибыл на Камчатку осенью 2022 года по Северному морскому пути, а в начале 2023 года перешёл в собственность региона.