В Елизове перед судом предстанет 42-летний мужчина, которого обвиняют в избиении собственной жены. По версии следствия, семейный конфликт закончился для женщины переломом носа и многочисленными ссадинами. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Как установили дознаватели, всё произошло в мае 2026 года. Мужчина выпивал дома и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил супругу за руку, после чего ударил её кулаком по лицу. Женщине удалось вырваться и закричать, зовя на помощь.

Крики матери услышал их несовершеннолетний сын. Мальчик не растерялся и вызвал полицию.

В результате нападения женщина получила перелом носа и множественные ссадины. Судебно-медицинская экспертиза установила, что её здоровью причинён вред средней тяжести.

Елизовская городская прокуратура утвердила обвинительный акт. Мужчине предъявлено обвинение по статье 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Уголовное дело направлено мировому судье Елизовского судебного района для рассмотрения. Виновность мужчины предстоит установить суду.