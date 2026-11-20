Банки в России могут получить право ограничивать доступ к счетам и снятие наличных клиентам, которые не предоставили свой ИНН. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении, сообщает «Интерфакс».

Согласно поправкам, до 1 января 2028 года кредитные организации должны будут установить идентификационные номера налогоплательщиков всех действующих клиентов. ИНН также станет обязательным при открытии нового счёта, оформлении вклада или получении банковской карты.

Если гражданин не предоставит необходимые сведения, с 1 июля 2028 года банк сможет на шесть месяцев приостановить дистанционное обслуживание и ограничить снятие наличных через банкоматы. С 1 января 2029 года, если ситуация не изменится, дистанционный доступ к счетам и использование электронных средств платежа могут прекратить полностью.

Изменения призваны усилить контроль за финансовыми операциями и противодействие мошенничеству. При этом деньги на счетах останутся собственностью клиентов, а ограничения коснутся прежде всего способов распоряжения средствами. Законопроект ещё должен пройти окончательное чтение и получить необходимые одобрения.