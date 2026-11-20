В России с 1 декабря возобновят программу льготного автокредитования, позволяющую отдельным категориям граждан приобретать новые автомобили со скидкой до 40%. Решение о восстановлении государственной поддержки принято правительством, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Программу приостановили в конце сентября из-за досрочного исчерпания выделенных бюджетных средств. Теперь финансирование возобновят за счёт лимитов, предусмотренных на 2027 год. Льготные кредиты смогут оформлять семьи с детьми, медицинские работники, педагоги, участники СВО и другие категории граждан, соответствующие условиям программы.

Для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания базовая скидка составляет 20% стоимости, а для жителей Дальнего Востока, включая Камчатку, — 25% при соблюдении условий. Максимальная скидка в размере 40% предусмотрена для отдельных категорий участников боевых действий, получивших инвалидность. Для электромобилей российской сборки действует отдельная мера поддержки — 35% стоимости, но не более 925 тысяч рублей.

Программа распространяется на определённые модели машин российского производства, соответствующие требованиям по локализации. Для большинства автомобилей с бензиновым двигателем установлен ценовой предел в 2 млн рублей. Конкретные условия кредитования и доступность льготных машин необходимо уточнять в банках и автосалонах, участвующих в программе.