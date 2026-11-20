Губернатор Камчатского края Владимир Солодов утвердил изменения в составе регионального правительства, согласно которым министр здравоохранения получит статус вице-премьера. Одновременно численность кабинета министров увеличится с 37 до 38 человек, следует из постановления главы региона.

Документ вносит поправки в состав правительства Камчатского края, утверждённый в мае 2022 года. Теперь в перечне должностей появится заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Камчатского края.

Ранее руководитель краевого Минздрава входил в состав правительства исключительно в должности министра. После вступления изменений в силу он будет одновременно занимать пост заместителя председателя регионального кабинета министров.

Кроме того, постановление предусматривает увеличение установленной численности правительства на одного человека. Новые положения начнут действовать на следующий день после официального опубликования документа.