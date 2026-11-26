Мировой судья Елизовского судебного района вынес постановление о привлечении к ответственности главы фермерского хозяйства. Он признан виновным за невыполнение в срок предписаний органа государственного земельного надзора и оштрафован на 30 000 рублей — это минимальный размер санкции по данной статье.

Предписания были выданы Россельхознадзором 25 ноября и 25 декабря 2025 года по итогам контрольных мероприятий на двух сельхозземлях общей площадью порядка 26 гектаров.

В ходе выездного обследования 10 августа 2026 года инспекторы зафиксировали, что ряд требований так и не выполнен. На участках выявлено зарастание сорной травянистой и древесно‑кустарниковой растительностью, перекрытие плодородного слоя почвы, а также размещение несанкционированных свалок, рекламных конструкций на бетонных основаниях и искусственного покрытия из песчано‑гравийной смеси.

При этом часть нарушений фермер всё же устранил — в частности, ликвидировал отдельные свалки и отходы животноводства. Суд принял это во внимание как смягчающее обстоятельство, поэтому назначил минимально возможный штраф.