Четыре человека, в том числе беременная женщина, пострадали в результате ДТП на Мильковской трассе. Сейчас бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

Авария произошла 26 ноября между 85-м и 86-м километрами трассы неподалёку от села Сокоч. По информации Telegram-канала «Инцидент Камчатка», внедорожник Toyota Land Cruiser Prado столкнулся с грузовиком. В результате удара двух человек зажало в салоне автомобиля.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумулятор машины, чтобы предотвратить возгорание, и вызволили пострадавших с помощью гидравлического оборудования. По информации Telegram-канала, беременная женщина получила перелом руки. При этом авторы публикации сообщают о пяти пострадавших, тогда как краевой минздрав подтверждает информацию о четверых.

Состояние пострадавших уточняется. Решение о необходимости их госпитализации врачи примут дополнительно по результатам обследования.