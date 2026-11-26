На Камчатке завершили подготовку проекта расчистки Култучного озера. Оздоровление водоёма станет одним из ключевых мероприятий мастер-плана комплексного развития Петропавловска-Камчатского, сообщили в правительстве региона.

Для очистки озера используют специальное оборудование — земснаряд. С его помощью донные отложения будут извлекать и по трубопроводу направлять в подготовленный отработанный карьер на сопке Петровской, а очищенную воду возвращать в водоём.

«При подготовке проекта мы сопоставили возможные технологии расчистки с условиями работы в центре Петропавловска-Камчатского: плотной застройкой, уже созданной инфраструктурой и необходимостью сохранить зелёные насаждения и доступность территории для жителей», — отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Анна Сушенцова.

Особое внимание уделят комфорту и безопасности горожан. Трубопровод планируют разместить под землёй, строительные площадки оборудуют ограждениями и информационными знаками, а подрядчик будет ежедневно контролировать состояние оборудования для транспортировки донных отложений.

Важным этапом оздоровления озера стала проведённая в 2024 году совместная работа с городской администрацией и Камчатским водоканалом по выявлению и устранению незаконных подключений бытовой канализации к системе ливневых стоков.

К реализации проекта приступят в 2027 году в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».