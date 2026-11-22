В Петропавловске-Камчатском полностью потушили пожар в строящемся жилом комплексе «Олимп» на улице Топоркова. По предварительной версии, которую озвучили очевидцы, возгорание могло произойти из-за тепловой пушки.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 22:12 21 ноября. Уже через шесть минут на место прибыли первые пожарные подразделения.

Тушение осложнялось тем, что огонь вспыхнул на 15-м этаже строящейся 16-этажки. Спасателям пришлось подниматься на большую высоту в полной боевой экипировке весом 25–30 килограммов, а также прокладывать пожарные рукава для подачи воды.

В 23:07 пожарным удалось остановить распространение огня, а в 00:28 следующего дня — полностью ликвидировать возгорание. Пламя повредило деревянную опалубку на площади 50 квадратных метров. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Всего в тушении пожара участвовали 19 человек. На месте работали расчёты первой и третьей пожарно-спасательных частей МЧС России, также была задействована автоцистерна одной из воинских частей.

В региональном управлении МЧС добавили, что в распоряжении камчатских пожарных есть 50-метровая автолестница, способная достигать 16-го этажа здания. Такую технику будут применять при возникновении угрозы жизни и здоровью людей.

Специалистам предстоит установить точную причину возгорания в строящемся жилом комплексе.