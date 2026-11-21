В истории гибели 25-летнего камчатского моряка Игоря Доценко в Китае появился новый поворот. Супруга погибшего Виктория заявила, что распространяемое в социальных сетях видео с якобы официальным выступлением полиции китайского города Чжоушань является подделкой. Соответствующее сообщение женщина опубликовала на своей странице в социальных сетях.

«Видео не является действительным!» — написала Виктория, разместив кадр из ролика, который ранее распространился в интернете.

По словам супруги моряка, запись была создана с помощью искусственного интеллекта. Женщина также заявила, что ролик распространяет слухи и дискредитирует китайские правоохранительные органы.

Что рассказывали в подозрительном видео

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, которую представляли как заявление полиции Чжоушаня. В ней утверждалось, что вечером 8 ноября на Игоря Доценко якобы напали двое местных жителей, пытавшихся отобрать деньги и личные вещи.

По этой версии, во время нападения моряк получил тяжёлые травмы и упал в воду. Авторы сообщения также заявляли, что китайская полиция установила личности двух предполагаемых преступников и задержала их.

Однако официального подтверждения этих сведений не появилось.

Почему запись вызвала сомнения

Ещё до заявления Виктории Доценко журналисты обратили внимание на странные детали ролика. В частности, Telegram-канал «112 КАМЧАТКА» сообщил о несоответствиях в оформлении якобы полицейской пресс-конференции.

За спиной выступающего виден английский девиз «We Serve with Pride and Care». Эта фраза принадлежала полиции Гонконга, которая официально заменила её ещё 19 ноября 2019 года. Между тем титры представляли запись как выступление представителей полиции Чжоушаня.

Вопросы возникли и к личности выступающего. В видео его называют Ли Мином, хотя в официальном списке представителей государственных ведомств Чжоушаня за 2026 год пресс-секретарём городской полиции указан Ян Цзянь.

Кроме того, в титрах смешаны традиционные и упрощённые китайские иероглифы. Всё это вызвало сомнения в происхождении записи, хотя сами по себе такие детали не доказывают использование искусственного интеллекта.

Теперь супруга погибшего моряка прямо заявила о недостоверности видео.

Что известно о гибели Игоря Доценко

Напомним, 25-летний Игорь Доценко работал на рыболовецком судне «Мыс Олюторский», связанном с камчатской компанией «Океанрыбфлот».

8 ноября мужчина сошёл на берег в китайском городе Чжоушань, чтобы встретиться с другом. Позднее он отправился обратно к судну на такси, однако паромная переправа уже была закрыта.

По словам супруги Виктории, Игорь решил продолжить путь пешком. Некоторое время он оставался на связи, после чего перестал отвечать на звонки и сообщения.

Родственники обратились за помощью к китайским правоохранителям и российским дипломатам. После продолжительных поисков тело моряка обнаружили в воде.

У Игоря остались жена и годовалый сын.

Ранее АО «Океанрыбфлот» выступило с официальным заявлением о гибели сотрудника. В компании сообщили, что происшествие случилось на берегу, за пределами судна и вне рабочего времени.

Представители предприятия также уточнили, что записи береговых камер видеонаблюдения находятся в распоряжении компетентных органов Китая, которые выясняют обстоятельства трагедии.

В «Океанрыбфлоте» также заявили о готовности оплатить супруге погибшего перелёт в Китай и обратно, обеспечить организационную помощь и доставить тело моряка во Владивосток после получения необходимых согласований.