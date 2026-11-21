В истории гибели 25-летнего моряка Игоря Доценко, тело которого нашли в Китае после продолжительных поисков, появились новые обстоятельства. В социальных сетях распространяется видеозапись, авторы которой утверждают, что россиянин стал жертвой ограбления. Якобы на него напали двое местных жителей, а затем полиция задержала подозреваемых.

Однако достоверность этих сведений вызывает серьёзные вопросы. В ролике, который представляют как заявление полиции китайского города Чжоушань, обнаружили несколько несоответствий. Официального подтверждения нападения и задержания предполагаемых преступников пока нет.

Что говорится в видео

Согласно распространяемой версии, вечером 8 ноября Игорь Доценко находился на берегу в Чжоушане. Там на него якобы напали двое местных жителей, которые попытались отобрать деньги и личные вещи. Во время нападения моряк, как утверждается, получил тяжёлые травмы и упал в воду.

Авторы сообщения заявляют, что китайские правоохранители установили личности нападавших и задержали их. Однако никаких подтверждающих документов, официальных сообщений полиции или проверяемых ссылок на китайские источники к этой информации не приводится.

Пока неизвестно, действительно ли запись имеет отношение к гибели российского моряка.

Почему видео вызвало подозрения

На странности в распространяемом ролике обратили внимание авторы Telegram-канала «112 КАМЧАТКА». Они обнаружили, что за спиной человека, представленного как сотрудник полиции Чжоушаня, виден английский девиз «We Serve with Pride and Care».

Проблема в том, что эта фраза принадлежала полиции Гонконга, а не Чжоушаня. Более того, 19 ноября 2019 года гонконгское полицейское ведомство официально заменило её на новый девиз — «Serving Hong Kong with Honour, Duty and Loyalty».

Таким образом, оформление, которое зрители видят на записи, связано с другим полицейским ведомством и содержит символику, переставшую использоваться ещё семь лет назад. При этом титры представляют происходящее как пресс-конференцию полиции Чжоушаня.

Само по себе это не доказывает, что видео поддельное. Не исключено, что авторы использовали архивные кадры или изменили оформление записи. Однако установить, когда и где действительно снимали выступление, пока не удалось.

Кто выступает перед камерами

Вопросы возникли и к личности человека, который якобы рассказывает о расследовании. В титрах его представляют как Ли Мина — сотрудника полиции Чжоушаня.

Между тем в официальном списке представителей государственных ведомств города за 2026 год пресс-секретарём Управления общественной безопасности Чжоушаня указан Ян Цзянь. Документ опубликован местными властями в марте.

При этом имя Ли Мин в списке действительно встречается, но относится к представителю администрации района Путо. Подтвердить, что мужчина из видеозаписи является сотрудником полиции, не удалось.

Ещё одна деталь — китайские надписи. В титрах смешаны традиционные и упрощённые иероглифы. Для официальных сообщений материкового Китая такое оформление выглядит необычно, хотя и не может служить самостоятельным доказательством подделки.

В совокупности эти обстоятельства заставляют осторожно относиться к распространяемой версии. Пока неизвестно, кто подготовил ролик, откуда взяты кадры и насколько точно переведены слова выступающего.

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Как пропал Игорь Доценко

Напомним, 25-летний Игорь Доценко работал на рыболовецком судне «Мыс Олюторский», связанном с камчатской компанией «Океанрыбфлот».

8 ноября моряк сошёл на берег в китайском городе Чжоушань, чтобы встретиться с другом. Позднее он отправился обратно к судну на такси, однако выяснилось, что паромная переправа уже закрыта.

По словам супруги Виктории, Игорь решил продолжить путь пешком. Некоторое время он оставался на связи с близкими, но затем перестал отвечать на звонки и сообщения.

Когда мужчина не вернулся, родственники начали поиски. За помощью обратились к китайским правоохранителям и в российское консульство. Позднее появилась информация, что тело пропавшего моряка обнаружили в воде.

У Игоря остались жена и годовалый сын. Причина его смерти официально пока не установлена.

Что заявили в «Океанрыбфлоте»

После гибели моряка камчатская компания выступила с официальным заявлением. В организации выразили соболезнования семье и сообщили, что помогают родственникам решать вопросы, связанные с произошедшим.

«Руководство и коллектив компании выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Наш судовой агент в КНР находится в постоянном контакте с семьей и оказывает всю необходимую организационную помощь на месте», — говорится в заявлении АО «Океанрыбфлот».

Представители предприятия подчеркнули, что трагедия произошла на берегу, когда Игорь не выполнял служебные обязанности. Расследованием занимаются китайские правоохранительные органы, в распоряжении которых находятся записи камер видеонаблюдения.

«Инцидент произошел на берегу, за пределами судна и вне рабочего времени. Материалы с береговых камер видеонаблюдения находятся в распоряжении компетентных органов КНР, которые проводят официальную проверку», — пояснили в компании.

В «Океанрыбфлоте» отметили, что до завершения проверки не могут делать выводы о причинах смерти сотрудника. Поэтому компания не подтверждает и не опровергает распространяющиеся версии произошедшего.

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Кто поможет вернуть тело моряка домой

Отдельной проблемой для семьи стало возвращение тела Игоря в Россию. Ранее родственники сообщали о сборе средств на транспортировку.

В «Океанрыбфлоте» заявили, что готовы оказать финансовую и организационную помощь. В частности, предприятие намерено оплатить супруге погибшего поездку в Китай и обратно, чтобы она смогла пройти необходимые процедуры.

«Компания готова полностью оплатить супруге моряка перелет в Китай и обратно для прохождения всех необходимых процедур. Также мы обеспечиваем сопровождение силами нашего судового агента и готовы организовать доставку тела во Владивосток сразу после получения официального согласия от семьи моряка», — сообщили в организации.

При этом сроки возвращения тела будут зависеть от необходимых формальностей и решения родственников.