Полис обязательного медицинского страхования позволяет россиянам бесплатно получить целый ряд стоматологических услуг. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Какие стоматологические услуги доступны бесплатно

По словам парламентария, в рамках ОМС пациентам доступны:

неотложная помощь при острой зубной боли;

приём и консультация стоматолога-терапевта;

диагностика и рентген по назначению врача;

лечение кариеса и установка пломб из современных отечественных материалов;

удаление зубов по медицинским показаниям;

удаление зубного камня;

операции на слизистой оболочке полости рта;

лечение пульпита и периодонтита;

лечение заболеваний дёсен и слизистой, в том числе стоматита и гингивита;

лечение травм челюстно-лицевой области.

Кроме того, Куринный в беседе с РИА Новости напомнил, что обезболивание при стоматологических процедурах в государственных клиниках должно предоставляться бесплатно.

За что придётся заплатить

По словам депутата, в стандартный перечень бесплатных стоматологических услуг не входят установка светоотверждаемых пломб, использование некоторых импортных обезболивающих препаратов, установка брекетов и кап для исправления прикуса.

Также за свой счёт, как правило, придётся делать отбеливание и художественную реставрацию зубов, устанавливать виниры, коронки, протезы и импланты. При этом перечень доступных услуг и материалов необходимо уточнять с учётом территориальной программы ОМС.

Что делать, если стоматолог требует деньги

Парламентарий посоветовал пациентам ещё до начала лечения выяснять, какие процедуры и материалы предоставляются бесплатно, а за какие придётся доплачивать. Особенно это касается случаев, когда врач предлагает использовать более современные и дорогостоящие материалы.

«Если вы уверены, что процедура должна быть бесплатной, а вам говорят, что полис ОМС её не покрывает, просите письменное обоснование отказа», — подчеркнул Алексей Куринный.

При возникновении спорной ситуации пациент также может обратиться в свою страховую медицинскую компанию. Её специалисты помогут разобраться, входит ли необходимая процедура в программу ОМС и законно ли медицинское учреждение требует оплату.