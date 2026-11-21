В Петропавловске-Камчатском завершилась операция по спасению животных из частной передержки на улице Фрунзе, 55. Собаки, которых обнаружили в истощённом состоянии, переданы волонтёрам и в приют «Пёс Барбос». Теперь правоохранителям предстоит выяснить, почему питомцы оказались без должного ухода и кто должен за это отвечать.

Как сообщили в УМВД России по Камчатскому краю, информация о животных, долгое время находившихся без присмотра, поступила в отдел полиции № 2 ещё 19 ноября. На место сразу направили участкового, сотрудников патрульно-постовой службы и волонтёров.

Во дворе частного дома обнаружили нескольких животных с признаками истощения. Они нуждались в уходе и помощи. Волонтёры осмотрели питомцев и накормили их, после чего началась работа по их спасению.

Всех животных вывезли с территории

20 ноября полицейские вновь приехали к дому вместе с представителями Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края и волонтёрами.

Участники проверки осмотрели двор и хозяйственные постройки. Они убедились, что на территории больше не осталось ни одного животного. В полиции подтвердили, что все находившиеся там питомцы переданы волонтёрам.

По информации краевого правительства, во время одного из выездов на придомовой территории обнаружили двух собак с явными признаками истощения. Их передали в приют «Пёс Барбос», где животным обеспечат необходимый уход.

Спасённых питомцев должны осмотреть ветеринары. При необходимости им окажут медицинскую помощь и проведут лечение.

«Министерством выявлены нарушения»

Ситуацию прокомментировал заместитель председателя правительства Камчатского края Вячеслав Черныш. Он подтвердил, что сотрудники профильного министерства обнаружили нарушения при содержании животных.

«Мы работаем исключительно в правовом поле. На сегодняшний день министерством выявлены нарушения, и следующие процессуальные мероприятия будут проводиться сотрудниками полиции и управлением ветеринарии Камчатского края», — заявил Вячеслав Черныш.

По его словам, животные переданы в приют «Пёс Барбос», где находятся под присмотром специалистов. Вице-премьер также призвал жителей, столкнувшихся с подобными случаями, обращаться непосредственно в полицию или профильное министерство.

Тем временем сотрудники полиции уже опросили заявителя и соседей. Материал зарегистрирован в установленном порядке, проводится проверка.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение хозяйки дома, которая, по данным полиции, оставила животных без надлежащего присмотра. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

«На них было невозможно смотреть»

История получила широкую огласку после появления в социальных сетях видеозаписи, сделанной владельцем одной из собак. Мужчина ранее оставил питомца на передержку, а когда приехал его проведать, увидел условия содержания животных.

Как ассказали в эфире программы «В эпицентре» на «Радио Камчатка», съёмочная группа отправилась к дому после обращения владельца собаки. На месте корреспонденты увидели истощённых животных, а из здания доносились лай и мяуканье.

После публикации видео на помощь приехали волонтёры. Одна из участниц спасательной операции рассказала, что вместе с друзьями отправилась к дому вечером. На участке они обнаружили четырёх собак и кота.

По её словам, один крупный пёс передвигался с длинной металлической цепью на шее, а три другие собаки были крайне истощены.

«Три собаки находились в состоянии крайнего истощения, буквально это были скелеты, на это было смотреть просто невозможно», — рассказала девушка.

Спасательная операция продолжалась ночью. Животные конфликтовали между собой, поэтому вывозить их пришлось по отдельности. Некоторые собаки шли на контакт, другие боялись людей и не подпускали их к себе.

В спасении участвовали сотрудники полиции и представители камчатских приютов. Позднее волонтёры сообщили, что удалось вывезти всех оставшихся животных.

Отдельное беспокойство у спасателей вызвало состояние кота, которого также обнаружили на территории передержки.

В эфире «Радио Камчатка» волонтёр рассказала, что после спасения животному стало хуже. Представители приюта «Котофей» отвезли его в ветеринарную клинику для оказания помощи.

По словам девушки, истощённые собаки также нуждались в срочном осмотре специалистов и осторожном восстановлении питания. Точные диагнозы животных пока не сообщались.

Соседи жаловались на передержку и раньше

Журналисты «Радио Камчатка» также поговорили с жителями соседних домов. По их словам, проблемы с содержанием животных на этом участке возникали уже несколько лет назад.

Местные жители утверждают, что собаки неоднократно убегали с территории передержки, бродили по улицам и нападали на других животных. Некоторые соседи заявили, что опасались выпускать детей на прогулку из-за свободно бегающих собак.

В эфире прозвучали и рассказы о предполагаемой гибели животных, ранее находившихся на передержке. Однако эти сведения пока не подтверждены правоохранительными органами и требуют отдельной проверки.

По словам журналистов, отрицательные отзывы о работе передержки появлялись ещё в 2024 году. При этом владельцы продолжали привозить туда своих питомцев.

Сейчас некоторые из них готовят коллективное обращение в правоохранительные органы.

Что грозит хозяйке передержки

Пока уголовное дело не возбуждено — полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Если будут выявлены признаки преступления, действия ответственных лиц могут рассмотреть в том числе с точки зрения статьи 245 УК РФ о жестоком обращении с животными. Однако для уголовной ответственности необходимо установить все предусмотренные законом обстоятельства, включая последствия для животных и характер действий виновного.

Окончательные выводы сделают правоохранительные органы после завершения проверки.

Главное, что все обнаруженные на территории питомцы уже вывезены и находятся под присмотром. Теперь им предстоит восстановление, а полиции — выяснение причин произошедшего.