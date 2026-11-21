На окраине Петропавловска-Камчатского, в районе Халактырского пляжа, застрелили бурого медведя. По сообщениям местных СМИ, зверь регулярно появлялся возле ферм и не уходил даже после попыток его отпугнуть.

Как пишет издание «Камчатская жизнь», речь идёт о взрослом самце возрастом примерно пять-шесть лет. Хищника пытались отогнать подальше от хозяйственных объектов, в сторону леса, однако спустя некоторое время он возвращался. В итоге медведя застрелили.

Когда именно произошёл отстрел и кто принимал такое решение, пока не уточняется. Официального подтверждения обстоятельств происшествия от краевого министерства лесного и охотничьего хозяйства на момент подготовки материала получить не удалось.

Примечательно, что календарная зима уже близко, однако не все камчатские медведи залегли в берлоги. Ранее специалисты регионального Минлесохоты объясняли, что такое поведение не считается аномальным. Сроки ухода хищников в зимнюю спячку зависят от погоды, устойчивых морозов и глубины снежного покрова.

В ведомстве предупреждали, что встречи с медведями по-прежнему возможны, поэтому жителям и туристам следует соблюдать осторожность при посещении лесных территорий.