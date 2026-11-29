На Камчатке жителей четырёх муниципалитетов предупредили об угрозе подтоплений прибрежных территорий. Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на синоптиков, опасные явления ожидаются 30 ноября и 1 декабря.

В понедельник с 11:00 до 18:00 морская вода может переливаться через песчаные косы на участке между посёлком Октябрьским и мысом Левашова в Усть-Большерецком округе.

С 18:00 до 22:00 размыв песчаных кос и подтопление низменных участков прогнозируются в селе Ильпырском Карагинского района и селе Вывенка Олюторского района.

Под угрозой подтопления также оказалось село Никольское Алеутского округа. Здесь морская вода может затопить пирс и прибрежные территории с 18:00 до 22:00 30 ноября и с 03:00 до 05:00 1 декабря. Высота волн вблизи берега будет достигать 5–6 метров.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям не выходить и не выезжать на указанные участки побережья в период действия предупреждения. Родителей просят внимательно следить за местонахождением детей.

Напомним, ранее синоптики предупредили о приближении мощного шторма к Камчатке. В акваториях Берингова моря и Тихого океана ожидаются волны высотой до десяти метров, а порывы ветра могут достигать 45 метров в секунду.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.