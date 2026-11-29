Ночное землетрясение, напугавшее жителей Камчатки 29 ноября, вполне соответствовало ожиданиям специалистов. Об этом kamchatka.aif.ru рассказал директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров. По словам учёного, произошедшее не является поводом для дополнительного беспокойства.

«Почувствовали как раз настолько, насколько было. Беспокоиться не стоит, стоит помнить, что на Камчатке возможны землетрясения всегда. Это событие вполне соответствует ожиданиям, ничего необычного не произошло», — пояснил kamchatka.aif.ru сейсмолог.

По мнению Чеброва, ночные подземные толчки, скорее всего, связаны с перераспределением напряжений в земной коре после мощного землетрясения 2025 года. Иными словами, последствия прошлогоднего сейсмического события продолжают оказывать влияние на подземные процессы.

Толчки оказались сильнее первоначальных оценок

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили уточнённые параметры ночного землетрясения. Его магнитуда составила 6,2, а очаг залегал на глубине 189 километров. Эпицентр находился на территории Елизовского округа, в 78 километрах к северо-западу от Петропавловска-Камчатского.

По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и Елизовского округа подземные толчки могли ощущаться с интенсивностью до четырёх баллов. Первоначально интенсивность землетрясения в краевой столице оценивалась в три балла.

Как ранее писал «АиФ-Камчатка», ночное землетрясение сильно напугало жителей полуострова. Камчатцы просыпались от грохота шкафов и звона посуды, будили детей, а некоторые от испуга выбегали на улицу. По словам очевидцев, колебания были довольно продолжительными.

Земля продолжает перестраиваться

Напомним, 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло мегаземлетрясение магнитудой 8,8, ставшее сильнейшим в регионе с 1952 года. После него специалисты зарегистрировали многочисленные повторные подземные толчки.

В августе 2026 года учёные сообщили, что сейсмическая активность на Камчатке снизилась до среднего фонового уровня. Однако это не означает, что последствия мегаземлетрясения полностью исчерпаны.

В начале ноября в большом интервью «АиФ-Камчатка» Данила Чебров уже объяснял возможную связь глубоких землетрясений с событиями июля 2025 года. В частности, речь шла о сильных подземных толчках, произошедших 16 октября в районе вулкана Ксудач. Учёный отметил, что их нельзя считать классическим афтершоком, однако они могли быть связаны с перераспределением напряжений после мегаземлетрясения.

Сейсмолог также неоднократно подчёркивал, что современная наука пока не позволяет достоверно предсказать дату следующего сильного землетрясения. Даже отсутствие предупреждений в сводках МЧС не гарантирует сейсмического спокойствия.

Поэтому жителям Камчатки важно сохранять спокойствие, помнить о правилах поведения при подземных толчках и быть готовыми к землетрясениям в любое время.