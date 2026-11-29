На Камчатке объявлено штормовое предупреждение в связи с опасным волнением в акваториях Берингова моря и Тихого океана. Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю со ссылкой на синоптиков, непогода продлится с 30 ноября по 2 декабря.

В первой половине дня 30 ноября в Тихом океане ожидаются волны высотой 8–10 метров. К вечеру опасное волнение распространится на акваторию в районе Алеутского округа, а утром 1 декабря охватит и прилегающие участки Берингова моря.

У берегов Олюторского района вечером 30 ноября высота волн будет достигать 8–9 метров. В отдельных акваториях опасное явление сохранится до середины дня 2 декабря.

Особую опасность представляет штормовой ветер. На побережье Олюторского района его порывы будут достигать 40–45 метров в секунду, а в отдельных районах Берингова моря прогнозируется ураган со скоростью ветра до 38 метров в секунду.

В районе мыса Африка на побережье Усть-Камчатского округа порывы ветра могут достигать 43 метров в секунду. Непогода будет сопровождаться осадками, сильной метелью на побережье и ухудшением видимости до 100–500 метров. Штормовой ветер сохранится до конца дня 30 ноября.

Камчатские спасатели готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Судоводителям настоятельно рекомендуют учитывать прогноз погоды и соблюдать все необходимые меры предосторожности.

Единый номер вызова экстренных служб — 112.