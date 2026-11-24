Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. Президент РФ Владимир Путин дал поручения правительству скорректировать порядок внесения платы за пользование рыболовными участками и проанализировать правила расчёта её размера. Решение принято по итогам совещания во Владивостоке, где обсуждались трудности рыболовецкой отрасли на Камчатке. В работе участвовали депутат Госдумы Ирина Яровая и губернатор края Владимир Солодов.

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Поводом для рассмотрения вопроса стала сложная ситуация в отрасли: в этом году вылов лосося на Камчатке оказался самым низким за последние десятилетия – обстоятельства, по оценке экспертов, носят характер непреодолимой силы. При этом для рыбаков одновременно наступил срок оплаты за пользование рыболовецкими участками.

Ещё в июле депутат Ирина Яровая обратилась к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением поддержать отрасль. По её словам, она постоянно находится на связи с рыбаками региона и в рамках антикризисных мер организовала, в частности, встречу представителей отрасли с министром сельского хозяйства. На основе этих обращений правительство подготовило предложения по изменению порядка взимания платы и уточнению правил определения её размера.

Согласно поручениям главы государства, опубликованным на сайте Кремля, первый платёж составит 25 % от установленной суммы. Условия и порядок переноса сроков для последующих платежей (в размерах 15 %, 30 % и 30 %) предстоит определить правительству.

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Кроме того, до 1 марта 2027 года кабмину совместно с научными организациями поручено проанализировать действующие правила расчёта платы за заключение договора пользования рыболовным участком. При анализе нужно учитывать научно обоснованные прогнозы и фактические объёмы уловов. При необходимости правила планируется скорректировать.

«Поручения Президента, безусловно позволят сохранить рыболовецкие предприятия и рабочие места для тысяч камчатцев и защитят экономику Камчатки, имеющую моноотраслевой характер», – уверена первый заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.