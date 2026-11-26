Губернатор Камчатского края Владимир Солодов после избрания секретарём регионального отделения партии «Единая Россия» обозначил основные направления дальнейшей работы. Одним из них станет укрепление первичных отделений партии и развитие взаимодействия с жителями полуострова, сообщили в правительстве региона.

Предполагается, что первичные отделения станут площадками для обсуждения местных вопросов и сбора предложений по развитию городов и посёлков Камчатки.

Руководитель Торгово-промышленной палаты Камчатского края Дмитрий Коростелев отметил, что инициативы жителей необходимо учитывать при реализации народной программы партии.

«Такая работа первичных отделений, на мой взгляд, позволит реально услышать голос не только членов партии, но и всех жителей Камчатки», — подчеркнул Дмитрий Коростелев.

Депутат Городской думы Петропавловска-Камчатского Елена Ильина, состоящая в партии 25 лет, также отметила важность взаимодействия региональных и местных партийных структур. По её мнению, согласованная работа позволит оперативнее решать вопросы жителей.

Владимир Солодов был избран секретарём Камчатского регионального отделения «Единой России» абсолютным большинством голосов на отчётно-выборной конференции. Среди приоритетов своей деятельности он назвал укрепление первичных отделений, поддержку общественных инициатив и помощь военнослужащим и их семьям.