Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. Полицейские Камчатки выявили крупную схему легализации преступных доходов, речь идёт о сумме свыше 85 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье об отмывании денег, полученных в результате преступления.

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По данным следствия, организатором схемы был 42‑летний житель Москвы. Он руководил межрегиональным интернет‑магазином по продаже наркотиков, который работал в том числе на территории Камчатского края. С августа 2021 года по май 2026 года «предприниматель» принимал оплату за запрещённые вещества в криптовалюте, а затем конвертировал её в рубли и выводил на банковские счета всех участников организованной группы. Всего таким образом было легализовано не менее 85 млн 885 тысяч рублей.

Расследование вели сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД по Петропавловску‑Камчатскому совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Камчатскому краю. Фигурант был задержан на Сахалине, после чего его доставили на Камчатку.

Сейчас мужчине вменяют преступление по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путём). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители продолжают оперативно‑розыскные мероприятия: они устанавливают всех участников организованной преступной группы.