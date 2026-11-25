Петропавловск-Камчатский, 26 ноября - АиФ-Камчатка. Полицейские Камчатки выявили крупную схему легализации преступных доходов, речь идёт о сумме свыше 85 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье об отмывании денег, полученных в результате преступления.
Расследование вели сотрудники отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД по Петропавловску‑Камчатскому совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Камчатскому краю. Фигурант был задержан на Сахалине, после чего его доставили на Камчатку.
Сейчас мужчине вменяют преступление по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация доходов, полученных преступным путём). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.
Правоохранители продолжают оперативно‑розыскные мероприятия: они устанавливают всех участников организованной преступной группы.