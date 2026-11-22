Петропавловск-Камчатский, 23 ноября - АиФ-Камчатка. Арбитражный суд Камчатского края отказал ООО «Специализированный застройщик „Трест“» в признании незаконным постановления Инспекции государственного строительного надзора, которая оштрафовала компанию на 50 тысяч рублей за нарушение правил строительства.

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Разрешение на строительство Камчатского театра кукол в Петропавловске выдали ещё в 2014 году, а в апреле 2022 года КГКБУ «Служба заказчика» заключило с ООО «Трест» (позднее переименованным в ООО СЗ «Трест») госконтракт на выполнение работ, на застройщика возложили обязанность соблюдать проектную документацию.

В марте 2024 года внеплановая проверка Инспекции госстройнадзора выявила отступление от проекта: в осях 1.9–1.16 по оси М должна была быть монолитная железобетонная противопожарная стена 1‑го типа, но вместо неё строители возводили металлический каркас перегородки из труб квадратного сечения. Компании выдали предписание устранить нарушение до 1 июля 2024 года, позже срок продлили до 2 октября 2026 года.

При повторной проверке в июле этого года выяснилось, что с 13 марта по 30 июля общество продолжало обшивать металлический каркас, не дожидаясь акта об устранении недостатков, а извещение об исправлении нарушений в надзорный орган так и не поступило. За это в отношении компании составили протокол по ч. 3 ст. 9.5 КоАП РФ и назначили штраф.

Застройщик пытался оспорить постановление, утверждая, что работал по откорректированной документации, согласованной с заказчиком. Однако суды ранее уже признали предписание законным, а Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы. Суд подчеркнул, что согласование изменений с заказчиком не заменяет обязательную экспертизу и получение положительного заключения – без этого строить по изменённой документации нельзя.

Суд счёл вину компании доказанной: факт продолжения работ до оформления акта об устранении нарушений подтверждён материалами дела. Смягчать наказание не стали, поскольку замена противопожарной стены металлическим каркасом создаёт реальную угрозу жизни и здоровью людей. В итоге Арбитражный суд края отказал ООО СЗ «Трест» в удовлетворении заявления.