В воскресенье, 29 ноября, на Камчатке сохранится неустойчивая погода. По прогнозу Камчатского УГМС, в большинстве районов края пройдёт снег, местами ожидаются метели и сильный ветер. На юге полуострова дорожную обстановку осложнит гололедица.

В Петропавловске-Камчатском будет облачно с прояснениями. Ночью ожидается умеренный снег, днём — временами небольшой. Температура воздуха составит от −3 до −1 градуса ночью и от 0 до +2 градусов днём. Ветер умеренный, на дорогах скользко.

В южных районах края прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, ночью на юге возможны сильные снегопады. На побережьях усилится ветер, местами ожидаются метели. Ночью столбики термометров покажут от −2 до −7 градусов, в центральных районах — до −15 градусов, на южных побережьях — от −4 до +1 градуса. Днём температура составит от −3 до +2 градусов, в центральных районах — от −8 до −3 градусов.

На севере Камчатки местами пройдёт небольшой снег, а в Карагинском районе днём ожидаются более интенсивные осадки. В восточных районах возможно усиление ветра. Ночью температура опустится до −10…−15 градусов, местами — до −20, а в Пенжинском районе ударят морозы до −30 градусов. Днём здесь будет от −20 до −25 градусов.

По обновлённым данным Гидрометцентра России, в понедельник, 30 ноября, в Петропавловске-Камчатском осадки прекратятся, однако скорость ветра может достигать 12 метров в секунду. Ночью похолодает до −4 градусов, днём ожидается около −1 градуса.

Кроме того, Камчатское УГМС предупреждает, что в связи с усилением сейсмической активности повышается вероятность схода снежных лавин. Жителям и гостям полуострова рекомендуют воздержаться от посещения потенциально лавиноопасных районов.

Автомобилистам стоит соблюдать дистанцию и избегать резких манёвров, а пешеходам — быть особенно осторожными на обледеневших тротуарах.