Прокуратура Олюторского района взяла на контроль ситуацию с подтоплением территорий в сёлах Апука и Вывенка. Причиной ЧП стал подъём уровня воды и размыв песчаных кос.

В Апуке оказались подтоплены участки вблизи детского сада, школы, а также придомовые территории. В Вывенке в результате стихии повреждены хозяйственные постройки. При этом жилой фонд не пострадал. Для жителей организованы пункты временного размещения, сформирован манёвренный фонд.

До 28 ноября 2026 года в районе сохраняется режим повышенной готовности.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура оценит, насколько полно органы местного самоуправления реализуют свои полномочия — в том числе по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и обеспечению безопасности населения. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Для оперативного информирования о возможных нарушениях прав граждан работает горячая линия прокуратуры Олюторского района: 8 (415) 44‑5‑22‑02.