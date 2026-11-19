Петропавловск-Камчатский, 20 ноября - АиФ-Камчатка. Проект «Моя Камчатка», призванный сделать путешествия по полуострову доступными для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, участвует во Всероссийском конкурсе‑премии «Безграничные возможности». Инициативу представила гид‑экскурсовод из Петропавловска‑Камчатского Диана Лановая, проект заявлен в номинации «Открывая возможности».

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За время пилотных экскурсий в 2026 году 128 жителей Камчатки с ОВЗ смогли познакомиться с природными и историческими достопримечательностями края. Особенность проекта – в адаптации формата экскурсий под потребности участников без перестройки туристической инфраструктуры и без серьёзных дополнительных затрат.

Диана Лановая сочетает 13‑летний опыт работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, и шестилетний стаж в туристической отрасли. По её словам, главный барьер для инклюзивного туризма – не физическая недоступность маршрутов, а страх и нехватка опыта у гидов.

«У людей с ОВЗ и инвалидностью есть запрос на путешествия по Камчатке. Но сегодня, увы, это практически недоступно. Основной барьер – страх гидов работать с такой аудиторией, и, как следствие, отсутствие желания, а также опыта работы в данном направлении. Наш проект как раз и решает данную проблему», – пояснила Диана Лановая.

Сейчас перед командой стоит задача распространить наработанный опыт и помочь туристическому сообществу преодолеть психологические и профессиональные барьеры: важно, чтобы гиды понимали потребности новой аудитории и умели учитывать индивидуальные особенности участников.

Участие в федеральном конкурсе – способ рассказать о камчатской практике всей стране и привлечь внимание к доступности туристических услуг.

Конкурс‑премия «Безграничные возможности» проводится по инициативе Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере при поддержке Минтруда России и других ведомств. Его цель – поддержать людей с инвалидностью, отметить успешные социальные проекты и тиражировать эффективные практики, расширяющие возможности участия в общественной жизни. В конкурсе 12 номинаций, разделённых на два направления: «Люди без границ» и «Норма жизни». Подать заявку можно до 30 ноября 2026 года.

Подробности об условиях участия и номинациях – на сайте безграничные‑возможности.рф.