В Петропавловске-Камчатском после вмешательства прокуратуры возбудили два уголовных дела в отношении мужчины, который дважды ударил свою бывшую сожительницу. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По данным надзорного ведомства, в октябре мужчина пришёл к женщине на работу и ударил её по голове. Спустя несколько дней он снова напал на бывшую возлюбленную, на этот раз в подъезде её дома, где ударил в левое плечо.

Пострадавшая неоднократно обращалась в полицию и сообщала о побоях. Однако по результатам рассмотрения её заявлений правоохранители первоначально возбуждали административные дела.

Прокуратура проверила эти решения и установила, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за насильственные преступления. В том числе он был судим по статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и получил условный срок.

С учётом предыдущей судимости его новые действия должны были рассматриваться в рамках уголовного законодательства. После вмешательства прокуратуры в отношении мужчины возбудили два уголовных дела по части 2 статьи 116.1 УК РФ — нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление с применением насилия.

Теперь обстоятельства обоих нападений будут расследовать в рамках уголовных дел. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Камчатского края.

Ранее «АиФ-Камчатка» рассказывал о похожем случае в селе Анавгай. Мужчина, уже имевший судимость за насильственное преступление, пришёл к бывшей супруге и ударил её бутылкой по руке, а затем кулаком по голове. Женщина успела укрыться в доме и вызвать полицию. Суд назначил нападавшему 300 часов обязательных работ.