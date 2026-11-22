На Камчатке предстоящая неделя с 23 по 29 ноября начнётся с похолодания. Согласно прогнозу Камчатского УГМС, в отдельных северных районах столбики термометров ночью могут опуститься до −21 градуса.

Погода на Камчатке 23 и 24 ноября

В южных районах края ожидается переменная облачность, местами пройдёт снег. На юго-западном побережье во вторник усилится ветер.

Ночью температура составит от −9 до −14 градусов, при прояснениях — до −19 градусов. На юго-востоке и западе полуострова будет теплее. Днём воздух прогреется до −3…+2 градусов, в центральных районах ожидается от −3 до −8 градусов. На дорогах сохранится гололедица.

На севере Камчатки ночью прогнозируют от −11 до −16 градусов, местами до −21 градуса. Дневная температура составит от −4 до −9 градусов, в отдельных районах — до −14 градусов. В западных районах пройдёт снег.

Погода в Петропавловске-Камчатском с 23 по 29 ноября

Согласно предварительному прогнозу погодного сервиса, жителей краевой столицы в течение недели ожидают заметные перепады температуры.

Понедельник, 23 ноября: небольшая облачность, ночью до −10 градусов, днём около нуля.

Вторник, 24 ноября: солнце постепенно скроется за облаками, днём до −2 градусов.

Среда, 25 ноября: облачно, дневная температура поднимется до +4 градусов.

Четверг, 26 ноября: возможен снег, ночью до −9 градусов, днём около нуля.

Пятница, 27 ноября: небольшой снег, температура от −9 до −1 градуса.

Суббота, 28 ноября: небольшой снег, температура от −11 градусов до нуля.

Воскресенье, 29 ноября: временами снег, похолодание до −12 градусов, днём около −3 градусов.

Таким образом, самым тёплым днём недели в Петропавловске-Камчатском предварительно станет среда. Во второй половине недели ожидается возвращение снегопадов и усиление ночных морозов.

Прогноз на вторую половину недели может измениться по мере поступления новых метеорологических данных.