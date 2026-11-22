В декабре часть российских пенсионеров получит увеличенные выплаты. Как рассказала РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар, прибавка положена гражданам, достигшим 80-летнего возраста, и тем, кому недавно установили инвалидность I группы.

Речь идёт о надбавке на уход, которая в 2026 году составляет 1413 рублей 86 копеек для получателей страховой пенсии. Её назначают автоматически, поэтому подавать заявление в Социальный фонд не требуется.

Однако для пенсионеров, отметивших 80-летие, предусмотрено ещё одно повышение. Как поясняет Социальный фонд России, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое — с 9584 рублей 69 копеек до 19 169 рублей 38 копеек. Таким образом, вместе с надбавкой на уход общая прибавка может составить 10 998 рублей 55 копеек в месяц.

При этом повышение фиксированной выплаты не назначают повторно, если пенсионер уже получает её в двойном размере по инвалидности I группы.

Кто ещё может получить прибавку к пенсии

Помимо пожилых людей старше 80 лет и граждан с инвалидностью I группы, право на дополнительные выплаты имеют и другие категории пенсионеров. В частности, увеличение фиксированной выплаты предусмотрено для тех, кто содержит нетрудоспособных членов семьи.

В 2026 году доплата за одного иждивенца составляет 3194 рубля 90 копеек, за двоих — 6389 рублей 80 копеек, за троих и более — 9584 рубля 70 копеек. При этом право на такую прибавку зависит от возраста и статуса иждивенцев, а также других установленных законом условий.

Отдельные доплаты предусмотрены для пенсионеров с необходимым стажем работы на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях. Это особенно актуально для жителей Камчатки. Размер повышения зависит от продолжительности северного стажа и других обстоятельств, а при проживании в северных районах к установленным выплатам может применяться районный коэффициент.

Также повышенную фиксированную выплату могут получать неработающие пенсионеры, которые не менее 30 лет трудились в сельском хозяйстве и соответствуют установленным требованиям.

В Госдуме подчеркнули, что новой общей индексации пенсий до конца 2026 года не предусмотрено. Речь идёт об индивидуальных перерасчётах и надбавках для тех, у кого возникло соответствующее право.