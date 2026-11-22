Утром 23 ноября 1969 года у берегов Камчатки произошло одно из сильнейших землетрясений в истории северо-восточной части полуострова. Подземные толчки породили цунами, высота заплеска которого местами достигала 15 метров. По масштабу это сопоставимо с пятиэтажным домом. Спустя десятилетия учёные продолжают изучать это событие, чтобы оценить угрозу для современных населённых пунктов.

Два мощных толчка

Землетрясение произошло в 11:09 по местному времени в акватории Берингова моря, неподалёку от полуострова Озерного. Согласно современному международному сейсмологическому каталогу, его магнитуда составила 7,4.

Как следует из научной работы «Сейсмичность Камчатского региона 1962–2011 гг.», протяжённость очага землетрясения составляла около 100 километров. На маяке и метеостанции на мысе Озерном сила сотрясений достигала восьми баллов. Люди ощутили два мощных подземных толчка.

Землетрясение почувствовали далеко за пределами ближайшего побережья. В Усть-Камчатске интенсивность сотрясений достигала 6–7 баллов, в Оссоре — 4–5 баллов, в Никольском — четырёх баллов. Подземные толчки также ощутили жители Паланы и Эссо.

Море преподнесло страшный сюрприз

Долгое время беринговоморское побережье Камчатки считалось значительно менее опасным с точки зрения возникновения цунами, чем тихоокеанское. Однако события ноября 1969 года заставили специалистов изменить свою точку зрения.

В районе мыса Озерного вода поднималась на высоту 10–15 метров. Озерновское цунами вошло в восьмёрку наиболее сильных цунами Курило-Камчатского региона, известных учёным на тот момент.

При этом восстановить полную картину произошедшего спустя десятилетия непросто. Специальную полевую экспедицию для изучения последствий стихии тогда не организовали, поэтому сведения о масштабах затопления остались ограниченными.

Следы древних катастроф

Как выяснили исследователи, подобные события происходили на северо-востоке Камчатки и задолго до появления сейсмических станций. В прибрежных отложениях сохранились геологические свидетельства древних цунами.

На острове Карагинском учёные обнаружили следы трёх таких событий, произошедших приблизительно в 720, 820 и 940 годах нашей эры. В районе посёлка Хайлюля нашли песчаные отложения, оставленные цунами предположительно в первой половине XVI века.

Эти находки помогают специалистам изучать историю природных катастроф, о которых не сохранилось письменных свидетельств.

Может ли такое повториться?

В 2025 году в научном журнале «Вулканология и сейсмология» вышло исследование, посвящённое оценке опасности цунами для посёлка Корф. Учёные рассмотрели различные сценарии возникновения подводных землетрясений, в том числе в Беринговом море, у Алеутских островов и даже у берегов Южной Америки.

Особую обеспокоенность исследователей вызывает расположение Корфа. Посёлок находится на узкой песчано-галечной косе, максимальная высота которой над уровнем моря составляет всего 4–5 метров. Такая особенность рельефа делает населённый пункт уязвимым даже при сравнительно небольшом цунами.

Результаты исследования не являются прогнозом конкретного землетрясения. Они необходимы для оценки возможных рисков и разработки мер защиты населения.

Озерновское землетрясение 1969 года остаётся важным напоминанием о том, что угроза цунами существует не только на тихоокеанском, но и на беринговоморском побережье Камчатки. А изучение катастроф прошлого помогает подготовиться к возможным испытаниям в будущем.