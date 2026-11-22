Власти Петропавловска-Камчатского пообещали разобраться с каждым случаем снижения зарплат педагогов при переходе на новую систему оплаты труда. Этой теме посвятили прямой эфир 19 ноября, в котором приняли участие глава города Андрей Воровский и начальник управления образования Максим Гореликов.

Как пояснили чиновники, основная задача изменений — увеличить гарантированную часть заработной платы, снизив её зависимость от стимулирующих выплат. Теперь на гарантированную часть будет приходиться 70–80% заработка.

В ходе эфира озвучили новые размеры должностных окладов на одну ставку. У учителей они составят 28 200 рублей, у воспитателей — 27 400 рублей, у педагогов дополнительного образования — 26 700 рублей. К этим суммам будут прибавляться северные надбавки, районный коэффициент и другие положенные выплаты.

Сохранятся доплаты за квалификационную категорию: за первую — тысяча рублей, за высшую — три тысячи рублей без учёта районного коэффициента и северных надбавок. При этом отдельной выплаты за наличие высшего образования новая система не предусматривает.

Особое внимание чиновники уделили заработкам воспитателей детских садов. В силу специфики своей работы у них меньше возможностей для получения дополнительных выплат, чем у школьных учителей.

Сейчас прорабатывается введение новых доплат за руководство кружками, проведение воспитательных и оздоровительных мероприятий, работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Конкретные размеры этих выплат пока не утверждены.

В управлении образования Петропавловска-Камчатского организовали горячую линию, куда педагоги могут обратиться с вопросами о начислении заработной платы. Звонки принимают по телефону 8 (962) 215-24-74 по будням с 10:00 до 16:00 до 25 декабря.

Напомним, ранее «АиФ-Камчатка» сообщал о жалобах работников образования на сокращение стимулирующих выплат. По словам педагогов, повышение должностных окладов в некоторых случаях сопровождалось снижением фактических заработков. Сотрудники одного из детских садов краевой столицы также выразили опасения, что с января 2027 года их зарплаты могут сократиться почти на треть.

Пока власти заверяют, что переход на новую систему не должен привести к снижению заработков. Насколько эти обещания соответствуют действительности, станет понятно после получения педагогами первых зарплат, рассчитанных по новым правилам.