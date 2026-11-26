Арбитражный суд Камчатского края признал законным включение компании «Технологии и сервис» и её генерального директора в реестр недобросовестных поставщиков. Организация нарушила условия контракта с краевым противотуберкулёзным диспансером, сообщили в пресс-службе суда.

В октябре 2025 года медицинское учреждение заключило с компанией контракт на поставку и установку источника бесперебойного питания для компьютерного томографа. Стоимость оборудования и работ составила 4 млн 794 тысячи рублей. Выполнить обязательства подрядчик должен был до 15 декабря 2025 года.

Однако оборудование доставили только 19 января 2026 года. При проверке выяснилось, что оно не соответствует заявленным требованиям: мощность оказалась ниже необходимой, отсутствовал встроенный трансформатор, а размеры и вес батарейного шкафа отличались от указанных в контракте.

Руководство диспансера неоднократно требовало устранить недостатки или заменить оборудование, но поставщик настаивал на его приёмке. Проведённая экспертиза подтвердила, что устройство не соответствует условиям контракта.

В марте 2026 года медицинское учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Антимонопольная служба включила компанию и её руководителя в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Организация попыталась оспорить это решение в суде. Представители компании утверждали, что диспансер пользовался оборудованием с января по апрель, а его характеристики якобы были согласованы в переписке с сотрудником медучреждения.

Однако суд указал, что сотрудник диспансера не имел права самостоятельно менять существенные условия государственного контракта. Кроме того, компания добровольно оплатила штраф и неустойку, а доказательств того, что исполнить обязательства помешали чрезвычайные обстоятельства, не представила.

Арбитражный суд отказал компании в удовлетворении требований. Подрядчик попытался обжаловать решение, но Пятый арбитражный апелляционный суд оставил его без изменений.