Военнослужащему, попавшему в плен в декабре 2024 года и возвращённому в марте текущего года, по итогам содействия предоставлен 45‑дневный отпуск с возможностью выезда во Владивосток. Об этом сообщил омбудсмен по правам человека на Камчатке Евгений Беляев.

«Ко мне обратилась мать бойца — жительница Владивостока. Женщина была обеспокоена судьбой сына: после завершения всех обязательных проверочных мероприятий военнослужащему не дали положенный отпуск. Более того, его направили обратно в войсковую часть в Петропавловске‑Камчатском, откуда планировали вновь отправить в зону проведения специальной военной операции», — сообщил Беляев.

Для защиты прав военнослужащего была оперативно организована работа с руководством войсковой части и командованием Тихоокеанского флота. Совместные усилия позволили добиться предоставления отпуска.

Отмечается, что ранее аналогичная помощь была оказана другому военнослужащему, находившемуся в плену с сентября 2024 года по июль 2026 года.

Омбудсмен подчеркнул, что своевременное реагирование на обращения граждан и межведомственное взаимодействие — эффективный механизм защиты социальных гарантий участников СВО и их семей.