В Петропавловске-Камчатском произошёл пожар в одноэтажном магазине на проспекте 50 лет Октября. Огонь уничтожил товары, торговое оборудование и внутреннюю отделку помещения. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

По данным спасателей, площадь пожара составила 60 квадратных метров. Пламя повредило отделку стен и потолка, а также находившееся внутри торговое оборудование и продукцию. Остальные помещения магазина оказались закопчены.

На место происшествия прибыли пожарные расчёты трёх пожарных частей. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты. Информация о размере материального ущерба пока не приводится.