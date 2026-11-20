Жителям Камчатки пока рано прощаться с циклоном, который принёс на полуостров снег и сильный ветер. В предстоящие выходные непогода сохранится, хотя её влияние постепенно будет ослабевать. Об этом сообщили специалисты Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, в прибрежных районах порывы ветра могут достигать 15–20 метров в секунду. Местами ожидаются метели, а на дорогах сохранится гололедица.

Суббота, 21 ноября

В Петропавловске-Камчатском ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой снег, днём осадки будут слабыми и временами прекращаться. Ветер северо-западный, умеренный. Температура ночью составит от -3 до -1 градуса, днём воздух прогреется до 0…+2 градусов. На дорогах будет скользко.

На юге полуострова прогнозируют небольшой, местами умеренный снег. На юго-восточном побережье днём существенных осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут от -8 до -3 градусов, при прояснениях похолодает до -13. На побережьях местами будет теплее — до +2 градусов. Днём температура составит от -3 до +2, в отдельных районах — до -8 градусов. На побережье возможны метели.

На севере Камчатки будет заметно холоднее. Ночью ожидается от -15 до -10 градусов, местами до -22. Самые сильные морозы прогнозируют в Пенжинском районе — от -34 до -29 градусов. Днём температура составит преимущественно от -8 до -3, местами до -18 градусов. Пройдёт снег, хотя на крайнем севере существенных осадков не ожидается.

Воскресенье, 22 ноября, и понедельник, 23 ноября

На юге края сохранится облачная погода с прояснениями. Ожидается снег, однако на юго-востоке полуострова преимущественно обойдётся без осадков. Ветер западный, умеренный, на побережьях местами сильный.

Ночью температура составит от -7 до -2 градусов, в центральных районах похолодает до -17…-12. Днём ожидается от -5 до 0 градусов. На дорогах по-прежнему будет гололедица.

На севере Камчатки в воскресенье и понедельник также прогнозируют снег. Ночью температура составит от -10 до -5 градусов, местами до -20. Днём ожидается от -9 до -4, на крайнем севере — от -14 до -9 градусов.

Синоптики отмечают, что циклон постепенно теряет силу. Тем не менее жителям края рекомендуют учитывать погодные условия при поездках, особенно в прибрежных районах, где сохраняется вероятность сильного ветра и метелей.