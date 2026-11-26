В Елизове перед судом предстанет 48-летний местный житель, обвиняемый в избиении супруги. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По версии дознания, в канун Нового года семейная пара готовила праздничный ужин и распивала спиртные напитки. Во время застолья супруги вспомнили прежние обиды, из-за которых между ними разгорелась ссора. В ходе конфликта мужчина ударил жену по лицу.

Врачи диагностировали у пострадавшей перелом костей носа. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине был причинён вред здоровью средней тяжести.

Мужчина признал свою вину и оплатил лечение супруги. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Прокуратура утвердила обвинительный акт. Материалы уголовного дела направлены мировому судье Елизовского судебного района для рассмотрения по существу.