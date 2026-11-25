На Камчатке суд заключил под стражу двоих местных жителей, обвиняемых в краже асфальтовой крошки стоимостью более 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По версии следствия, в июле 2026 года четверо мужчин в возрасте 27, 31, 39 и 56 лет на протяжении пяти дней похищали строительный материал. Он принадлежал организации, которая занималась строительством автомобильных дорог в районе посёлка Николаевка Елизовского района.

Первоначально всем фигурантам уголовного дела избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако 24 ноября двое обвиняемых в возрасте 27 и 31 года попытались покинуть Камчатку. Сотрудники полиции задержали их в аэропорту.

С учётом позиции прокурора суд изменил мужчинам меру пресечения и отправил их под стражу. Расследование уголовного дела о краже в особо крупном размере продолжается и находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ранее «АиФ-Камчатка» сообщал, что фигуранты уголовного дела похитили не менее 2227 тонн асфальтовой крошки. Трое из них работали в дорожной организации, которой принадлежал строительный материал. По данным полиции, мужчины планировали продать похищенное, а деньги забрать себе. Строительный материал был изъят правоохранителями.