Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. Начальник Петропавловского отделения МФЦ Виктория Морозова участвует в федеральном конкурсе‑премии «Безграничные возможности» и своим примером показывает, что ограничения по здоровью – не повод отказываться от полноценной жизни.

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«Для меня фраза "безграничные возможности" означает отсутствие жизненных препятствий. Заболевание или иные обстоятельства не должны ограничивать человека в повседневной жизни, работе, жизнедеятельности и увлечениях; человек может продолжать жить так же, как жил до болезни, а при врождённой инвалидности – получать те же возможности, что и люди без ограничений по здоровью. Очень часто люди стесняются говорить вслух о проблемах со здоровьем, потому что боятся, что к ним будут относиться иначе, если об этом узнают. Не надо бояться ни в коем случае. Если ты об этом скажешь, то, наоборот, дашь надежду людям с такими же заболеваниями: они поймут, что жизнь продолжается, что она сверкает яркими красками», – подчеркнула Виктория.

Своей главной мечтой она называет возможность оставаться дееспособной, как можно дольше радоваться красоте мира и вырастить сына. Чтобы общество воспринимало истории людей с инвалидностью как норму, важно чаще рассказывать об их достижениях, о поддержке со стороны медицины и государства. Так люди увидят: человек с инвалидностью – такой же, как все, и способен на многое.

К участию в конкурсе призывает и главный специалист по работе с заявителями Петропавловского отделения КГКУ МФЦ Камчатского края Алина Кульбикова. «В своей работе мы каждый день сталкиваемся с людьми, которые делятся удивительными историями. Приглашаем вас также принять участие в конкурсе и не оставаться в стороне», – обратилась она к жителям региона.

Заявочная кампания на конкурс‑премию «Безграничные возможности» подходит к концу: подать заявку могут жители и организации Камчатского края. Генеральный партнёр премии – благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Приём заявок продлится до 30 ноября. Подробности – на официальном сайте конкурса. Телефон для справок на Камчатке: +7 (415‑2) 23‑20‑11 (доб. 210).