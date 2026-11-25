Петропавловск-Камчатский, 25 ноября - АиФ-Камчатка. Начальник Петропавловского отделения МФЦ Виктория Морозова участвует в федеральном конкурсе‑премии «Безграничные возможности» и своим примером показывает, что ограничения по здоровью – не повод отказываться от полноценной жизни.
Своей главной мечтой она называет возможность оставаться дееспособной, как можно дольше радоваться красоте мира и вырастить сына. Чтобы общество воспринимало истории людей с инвалидностью как норму, важно чаще рассказывать об их достижениях, о поддержке со стороны медицины и государства. Так люди увидят: человек с инвалидностью – такой же, как все, и способен на многое.
К участию в конкурсе призывает и главный специалист по работе с заявителями Петропавловского отделения КГКУ МФЦ Камчатского края Алина Кульбикова. «В своей работе мы каждый день сталкиваемся с людьми, которые делятся удивительными историями. Приглашаем вас также принять участие в конкурсе и не оставаться в стороне», – обратилась она к жителям региона.
Заявочная кампания на конкурс‑премию «Безграничные возможности» подходит к концу: подать заявку могут жители и организации Камчатского края. Генеральный партнёр премии – благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».
Приём заявок продлится до 30 ноября. Подробности – на официальном сайте конкурса. Телефон для справок на Камчатке: +7 (415‑2) 23‑20‑11 (доб. 210).