Самыми невыгодными месяцами для отпуска в 2027 году с финансовой точки зрения станут январь, февраль и май. Об этом РИА Новости рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

По словам эксперта, размер дохода сотрудника в месяц отпуска во многом зависит от количества рабочих дней. Чем их меньше, тем дороже стоит каждый рабочий день для человека, получающего фиксированный оклад.

«Самым „невыгодным“ месяцем, как обычно, станет январь: в нём всего 15 рабочих дней. За ним идут февраль и май, где по 19 рабочих дней», — пояснил юрист.

Дело в том, что зарплату и отпускные рассчитывают по-разному. Зарплата зависит от количества отработанных дней в конкретном месяце, а отпускные — от среднего заработка сотрудника за предыдущие 12 месяцев.

В результате, если человек уходит в отпуск в месяце с большим количеством праздничных и выходных дней, его совокупный доход может оказаться ниже привычной зарплаты.

Тем, кто хочет отдохнуть без существенных финансовых потерь, эксперт рекомендует выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. А вот если главная цель — подольше отдохнуть, присоединение отпуска к новогодним или майским праздникам может стать удобным вариантом, несмотря на возможные потери в деньгах.

Поэтому при составлении графика отпусков на 2027 год россиянам стоит заранее определиться, что для них важнее — продолжительность отдыха или сохранение привычного дохода.