В культурно-досуговом центре «Русская горница» в Петропавловске-Камчатском прошёл кулинарный конкурс «Хлеб всему голова». За звание лучших пекарей боролись не профессиональные повара, а обычные горожане, которые любят готовить и радовать близких домашней выпечкой.

Участники принесли на конкурс самые разные угощения: от традиционного домашнего хлеба до тортов и других кондитерских изделий. Некоторые работы были приготовлены по семейным рецептам, которые передаются из поколения в поколение.

Жюри оценивало не только вкус, но и качество приготовления, оформление и соответствие теме конкурса. Организаторы отметили, что выбрать лучшие работы оказалось непросто: участники проявили фантазию и уделили внимание каждой детали.

В мероприятии приняла участие заместитель председателя Городской Думы Петропавловска-Камчатского Дарья Кадачигова. Она поблагодарила конкурсантов за старание и подчеркнула, что такие встречи помогают сохранять семейные традиции и передавать их молодому поколению.