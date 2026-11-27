Законодательное Собрание Камчатского края 27 ноября на третьей сессии утвердило закон о запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей к ним. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года и будут применяться в течение пяти лет — до 1 марта 2032 года.

Под запрет попадёт розничная реализация одноразовых и многоразовых вейпов, а также жидкостей для них — независимо от возраста покупателя.

Право устанавливать такие региональные ограничения предусмотрено федеральным законом, принятым Госдумой в июне 2026 года. Инициативу проработать запрет в крае выдвинула первый заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. Кроме того, в краевой парламент неоднократно поступали обращения от педагогов и родителей, обеспокоенных доступностью вейпов для подростков. В поддержку законопроекта выступили уполномоченный по правам ребёнка Инесса Койрович и региональный Минздрав.

Председатель краевого парламента Сергей Меркулов подчеркнул, что главная цель закона — защита здоровья детей и молодёжи.

«И медицинское сообщество, родители, общественники отмечают буквально галопирующий рост этой отравы. Мы сегодня приняли закон, который это запрещает. Есть и вторая сторона медали. Вопрос в том, как закон будет соблюдаться. Мы с депутатами намерены держать руку на пульсе совместно с органами прокуратуры, внутренних дел, иными надзорными ведомствами, Минздравом, общественниками будем внимательно следить, чтобы закон работал, чтобы этот сладкий яд не наносил непоправимого вреда здоровью детей», – прокомментировал принятое решение председатель краевого парламента Сергей Меркулов.

За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность по КоАП РФ. Штрафы за несоблюдение ограничений в сфере розничной торговли никотинсодержащей продукцией составят: для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 90 до 120 тысяч рублей. Если продукция будет продана несовершеннолетнему, суммы существенно выше: для граждан — от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, для юридических лиц — от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Дополнительно с 1 марта 2027 года вводится лицензирование розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Нарушение запрета может стать основанием для аннулирования лицензии продавца.