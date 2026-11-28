На Камчатке сдвинулась с мёртвой точки история семьи из села Слаутное, которая более трёх недель не может похоронить близкого человека. Тело умершего мужчины 28 ноября удалось доставить в районную больницу в селе Каменское, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Евгений Беляев.

Для перевозки умершего задействовали грузовое воздушное судно. Ранее организовать вылет не удавалось из-за неблагоприятных погодных условий.

Мужчина скончался ещё в начале ноября. Для установления причины смерти и исключения её криминального характера необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу, однако в Слаутном нет соответствующих специалистов.

На следующей неделе в Законодательном собрании Камчатского края планируют провести межведомственное совещание с участием представителей силовых структур. На нём обсудят проблему транспортировки тел умерших из отдалённых населённых пунктов полуострова.

Ситуацию осложняет высокая стоимость перевозок. Доставка тела умершего вертолётом до ближайшей районной больницы может обойтись в 500 тысяч рублей. Для решения проблемы на Камчатке реализуется программа по установке модульных комплексов для проведения судебно-медицинских экспертиз в северных сёлах.

Напомним, накануне «АиФ-Камчатка» сообщал, что очередную попытку перевезти тело мужчины пришлось отложить из-за непогоды. Теперь семье предстоит дождаться завершения экспертизы и возвращения умершего в родное село.