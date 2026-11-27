Инфаркт миокарда не всегда сопровождается сильной болью в груди, а некоторые его проявления человек может ошибочно принять за обычную усталость или последствия стресса. По каким признакам распознать опасное состояние, чтобы не упустить время для спасения жизни, рассказали в краевом минздраве.

Как пояснил заведующий кардиологическим отделением Камчатской краевой больницы имени А. С. Лукашевского Дмитрий Кузьмин, инфаркт возникает, когда прекращается кровоснабжение участка сердечной мышцы, чаще всего из-за образования тромба. Наиболее характерным симптомом является боль за грудиной, которая может отдавать в левую руку, плечо, нижнюю челюсть, спину или под лопатку.

«Ключевое отличие от обычного приступа стенокардии: такая боль возникает не только при выполнении физической нагрузки, но и в покое. Длится более 15–20 минут и не проходит в состоянии покоя или приёма нитроглицерина», — объяснил Дмитрий Кузьмин.

При этом инфаркт не всегда сопровождается характерной болью в груди. Иногда на первый план выходят одышка, тошнота, головокружение, боль в животе, перебои в работе сердца или внезапное чувство сильной тревоги.

Кардиолог подчеркнул, что при подозрении на инфаркт нельзя пытаться переждать приступ или списывать ухудшение самочувствия на усталость и стресс. Необходимо сразу вызвать скорую помощь по телефону 103 или 112.